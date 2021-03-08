Началась запись на вакцинацию от COVID-19 публичных и общественных деятелей Сумщины Минздрав Украины внес изменения в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин и т.д.

Публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию против коронавирусной болезни, могут заполнить специальную анкету онлайн и претендовать на прививки остатками доз вакцин.

Анкета - по ссылке http://bit.ly/3bEOOF8.

Справка

Изменения внесены приказом МЗ Украины от 11.03.2021 № 443 «О внесении изменений в Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проведение массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах».