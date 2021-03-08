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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:54406

На Сумщине полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП

Происшествие произошло сегодня, 13 марта, около 21.00, в Конотопском районе, на участке дороги между селами Поповка и Вировка.

Предварительно установлено, что 48-летний водитель, управляя автомобилем «Haval», съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 42-летний житель Конотопа, еще один пассажир госпитализирован в Конотопской ЦРБ с телесными повреждениями. Водитель и два пассажира легковушки получили незначительные травмы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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