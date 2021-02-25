Под Тростянцом нашли останки мамонта Одним из самых нтересных экспонатов, который попал в коллекцию МВЦ «Тростянецкий», является зуб шерстистого мамонта. Его обнаружили вблизи города Тростянец.

Шерстистый мамонт (лат. Mammuthus primigenius) - вымерший вид из семейства слоновых, который появился от трехсот до двухсот тысяч лет назад, пишет Тростянец.инфо.

Зубы млекопитающих считаются важными находками, ведь они позволяют определить вид, возраст, рацион животного и климат, в котором жила особь. В случае с мамонтами главными показателями являются размеры их зубов, частота пластин на них и толщина эмали.

Так, мамонт одновременно имел только четыре зуба: по одному, но очень большой зуба с каждой стороны верхней и нижней челюстей, которые служили для перетирания пищи.

В течение жизни животного в каждой половине ее челюсти последовательно происходила смена зубов в горизонтальном направлении. Задний зуб двигался вперед и выталкивал стертый передний, который имел вид небольшого остатка из нескольких эмалевых пластин. При жизни мамонта зубы менялись шесть раз, три первых, считается, были молочными, а три последних - коренными. Очень большие коренные зубы отличались обилием и твердостью пластинчатых эмалевых коробочек, заполненных зубным веществом. Когда последний из зубов полностью стирался, зверь терял способность потреблять пищу и погибал. Считается, что в шерстистого мамонта были самые сложные моляры (большие коренные - самые постоянные зубы) среди всех слонов.