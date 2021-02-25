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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Школярів Сумщини запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права»

На початку березня розпочався основний етап XV (ювілейний) Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Мої права», приурочений до Міжнародного дня захисту дітей та з нагоди 30-річчя Незалежності України. До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти України віком до 18 років.Прийом конкурсних робіт триває до 1 травня

До оцінювання робіт конкурсантів будуть залучені відомі державні та громадські діячі, вчені, митці, представники міжнародних організацій та провідних правничих видань. Очолюватиме Всеукраїнську експертну раду Уповноважений Президента України з прав дитини Микола КУЛЕБА.

Переможці Конкурсу отримають відзнаки та цінні подарунки, а окремі конкурсні роботи будуть розміщені на конвертах АТ «Укрпошта» (буде здійснений окремий випуск художнього немаркованого конверту) та в Київському метрополітені.

Конкурс проводиться у наступних номінаціях: Молодша група. Індивідуальна робота (малюнки); Молодша група. Колективна робота (малюнки); Середня група. Індивідуальна робота (малюнки); Середня група. Колективна робота (малюнки); Старша група. Індивідуальна робота (малюнки); Старша група. Колективна робота (малюнки); Старша група. Індивідуальна робота (міні-комікси). Старша група. Індивідуальна робота («меми» – гумористичні зображення, на яких знакові елементи співіснують з текстовими елементами).

До молодшої групи відносяться діти віком від 6 до 10 років; до середньої – від 11 до 14 років; до старшої – від 15 до 18 років (станом на 1 червня 2021 року).

Конкурсні роботи мають бути пов'язані із загальною тематикою Конкурсу; виконані в довільній графічній чи живописній техніці (олівці, фломастери, фарби, авторська техніка, комп'ютерна графіка тощо) на форматі А4.

Конкурсна робота (у відсканованому форматі, JPEG) разом із заявкою (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, електронної адреси, місця проживання, контактної інформації законних представників, повної назви закладу загальної середньої освіти, назви номінації, назви конкурсної роботи) подається до Всеукраїнського організаційного комітету шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу – uccplec@gmail.com (обов'язково зазначити в темі – «Мої права») або а оригінальному варіанті поштовим зв’язком за наступними реквізитами: 02147, м. Київ, а/с 34, отримувач: Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення або УКЦППОН (тел. 0955031091).

У разі подання конкурсної роботи в електронному вигляді заява повинна бути відправлена у форматі WORD.

У разі направлення конкурсної роботи без заявки або окремим листом конкурсна робота не допускається до участі у Конкурсі.

Кожен учасник може подати не більше 5 конкурсних робіт.

Детальніше з Положенням про Конкурс можна ознайомитися за посиланням.

Довідково. Конкурс ініційовано Українським координаційним центром з підвищення правової освіти населення разом з Українською молодіжною правничою асамблеєю, Українською асоціацією підтримки творчої молоді, Благодійним фондом «Об'єднання світових культур», Координаційною радою молодих юристів України за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини.

Основна мета Конкурсу – розвиток морально-етичні якості дітей, сформувати у дітей і підлітків позитивний образ права як державного інституту, виховання почуття важливості прав дитини; соціальна підтримка талановитої учнівської молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, активне залучення творчої молоді до соціально-вагової діяльності.

 
 
 
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