На Сумщине на пожаре погибла 98-летняя бабушка Как сообщили в отделении полиции № 1 г. Белополье, 4 марта, около 7.30 поступило сообщение о том, что в Ворожбе произошел пожар в одном из домохозяйств по улице Ивана Франко.

Как выяснилось впоследствии, в пожаре погибла пожилая женщина.

- 98-летняя бабушка проживала сама, ночевала в летней кухне, где топила печь. По предварительным выводам пожарных, очевидно, жар с печки попал на пол, в результате чего и произошло возгорание, - комментирует ситуацию заместитель начальника отделения полиции г.Белополье Виталий Коваленко. - На дом огонь перекинуться не успел, но сгорела летняя кухня. Пожар унес жизни старушки, которому в мае исполнилось бы 99 лет.

По словам Виталия Коваленко, в тушении участвовали подразделения пожарно-спасательных частей Белополье и Ворожбы, пишет Білопілля.Сіті.