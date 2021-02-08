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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пройдет онлайн-концерт театра поэтической песни

В субботу, 20 февраля, в Сумах пройдет концерт театра поэтической песни «La Chanson».

«Мы живём сейчас в необычном и переменчивом мире. И все же этот мир начинает отсчет от звезды Рождества и плавно движется к весенним звездам. Пусть многое теперь происходит иначе, но не меняется «хлеб наш насущный, даждь нам днесь».

Мы, театр поэтической песни «La Chanson», соскучились по вам. Надеемся, что вы тоже скучаете.)

Нас всех ждет событие – концерт!

20 февраля, суббота, 19.30 (время киевское)

И пусть это онлайн-концерт, зато его можно послушать и посмотреть в любой точке планеты, и количество мест в зале не ограничено - это ли не чудо?

Приходите! Будем рады петь для вас!

Конечно, для технического обеспечения такого эфира необходимы средства. Их можно (в любой валюте, из любой страны) перечислить сюда:

ПриватБанк 4731 2191 2098 0465

До скорой встречи!», - пишут организаторы в Фейсбуке, где и пройдет трансляция концерта.

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