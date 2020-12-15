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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Відійшла у вічність відомий сумський краєзнавець Лада Павлівна Сапухіна

На 85-му році життя померла відома у Сумах історик та краєзнавець Лада Павлівна Сапухіна.

Про це повідомляє Сумський історичний портал і висловлює свої співчуття рідним та близьким.

Народилася Лада Павлівна 13 березня 1936 року в смт. Велика Писарівка  Сумської області в родині Павла Андрійовича та Галлі Леонідівни Сапухіних. У 1954—1959 рр. навчалась на історичному факультеті Сумського педагогічного інституту, з 1956 р. — Харківського університету.

На становлення Лади Павлівни як професійного історика, науковця вплинув її батько Павло Андрійович, відомий краєзнавець Сумщини, один з родоначальників шкільного краєзнавства України і засновників меморіального Будинку-музею А. П. Чехова в Сумах, автор багатьох наукових і науково-популярних праць з літературної історії регіону. В родині Сапухіних завжди цінувались освіта, освіченість. Величезна бібліотека нараховувала тисячі томів, там було все — словники, історичні видання, періодика, художні твори, богословська література.

З вересня по грудень місяць 1959 року працювала у вечірній школі м. Суми.

З 1960 року працювала у Сумському краєзнавчому музеї на посадах : наукового працівника Будинку-музею А. П. Чехова (1960.01–1962.03); старшого наукового працівника (1962—1967); заступника директора по науковій частині (1967.01–1988.09); в. о. директора (1968.06–12; 1970.07–1972.04); бібліотекаря (1988.09–1989.01); завідувачки відділу історії дожовтневого періоду (1989—1991.03).

Перша стаття — «Шевченко і Чехов» датована далеким 1961 роком.

В колі її інтересів були Суми і Путивль, Глухів та Батурин, Щепкін, Полуботок, Кондратьєви, Шевченко, Чехов, Грабовський, Філарет, козацькі та гусарські полки, декабристи, Соснівська битва.

Лада Сапухіна разом з іншими краєзнавцями відстоювала право на існування в м. Суми Воскресенської церкви, працювала над написанням історії католицького костьолу.

Краєзнавець стала першовідкривачем в дослідженні таких тем, як історія сумського костьолу Благовіщення Пресвятої Діви Марії, історія Сумського обласного краєзнавчого музею, дослідження наукового доробку й творчої біографії Павла Сапухіна, опис та вивчення документальних матеріалів з фондів СОКМ, що належали наказному гетьманові Павлу Полуботку, історику, етнографу й медику Опанасу Шафонському, історикам Федору Туманському, Олександру Марковичу й Федору Уманцю, поету Павлу Грабовському тощо.

Общество Утрата
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