На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 15 февраля в 8:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Набережная в с. Великий Самбор Конотопского района.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия была направлена местная пожарная команда с. Великий Самбор.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены перекрытие, кровля и стены на площади до 3 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома и две хозяйственные постройки, расположенные рядом.

В 8:15 возгорание локализовали, а в 9:25 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 автомобиль и 1 работника местной пожарной команды с. Великий Самбор, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.