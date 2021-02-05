На Сумщине дали 7 лет педофилу К 7 годам лишения свободы осужден мужчина за совершение развратных действий в отношении малолетних.

Роменской местной прокуратурой доказана в суде вина 54-летнего жителя Недригайловского района в совершении развратных действий в отношении малолетних.

По данным следствия, мужчина приезжал в г. Ромны, подходил к малолетних, которые гуляли на улице без взрослых, и заводил разговор. Обманным путем он отводил девочек в безлюдное место, где совершал с ними развратные действия. Потерпевшими признаны двое, одной из которых на момент совершения преступления было 8, а другой 13 лет.

В суде обвиняемый вину свою признал частично, утверждал, что таким образом пытался привлечь внимание общества и, в частности, родителей к тому, что дети доверяют незнакомым взрослым и охотно выполняют все их просьбы.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы. Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.