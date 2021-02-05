На Сумщине всего 7 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки: подробности На утро 16 февраля на Сумщине подтверждено 47062 случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 7 человек (Конотоп - 2, Краснопольский р-н - 2, Ахтырка - 1, Ахтырский р-н - 1, Сумы - 1)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 643 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44470 человек, из них за минувшие сутки - 69 (Бурынский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Лебедин - 1, Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н – 11, Ахтырка - 1, Путивльский р-н - 3, Роменский р-н - 10, Сумы - 17, Сумской р-н - 3, Шостка - 6, Ямпольский р-н - 13).