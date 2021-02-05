Сумская футболистка в символической сборной Украины 2020 года

«Символическая сборную Украины» назвали сегодня, 15 февраля, во время церемонии «Футбольные звезды Украины – 2020».
В нее вошли:
голкипер: Екатерина Самсон («Жилстрой-2» Харьков)
защитники: Анастасия Филенко («Жилстрой-2» Харьков), Анастасия Воронина («Жилстрой-1» Харьков), Ольга Басанская («Жилстрой-1» Харьков), Ирина Подольская («Жилстрой-2» Харьков).
полузащитники: Дарья Апанащенко («Жилстрой-1» Харьков), Татьяна Левицкая («Восход» Старая Маячка), Юлия Христюк («ЕМС-Подолье» Винница)
нападающие: Аристелль Йог-Етауф («Мариуполь» Мариуполь), Роксолана Кравчук («Жилстрой-2» Харьков), Ольга Бойченко ( «Жилстрой-1» Харьков)