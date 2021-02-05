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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:15187

Сумская футболистка в символической сборной Украины 2020 года

Сумчанка Екатерина Самсон вошла в символическую сборную Украины 2020 года.

«Символическая сборную Украины» назвали сегодня, 15 февраля, во время церемонии «Футбольные звезды Украины – 2020».

В нее вошли:

голкипер: Екатерина Самсон («Жилстрой-2» Харьков)

защитники: Анастасия Филенко («Жилстрой-2» Харьков), Анастасия Воронина («Жилстрой-1» Харьков), Ольга Басанская («Жилстрой-1» Харьков), Ирина Подольская («Жилстрой-2» Харьков).

полузащитники: Дарья Апанащенко («Жилстрой-1» Харьков), Татьяна Левицкая («Восход» Старая Маячка), Юлия Христюк («ЕМС-Подолье» Винница)

нападающие: Аристелль Йог-Етауф («Мариуполь» Мариуполь), Роксолана Кравчук («Жилстрой-2» Харьков), Ольга Бойченко ( «Жилстрой-1» Харьков)

Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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