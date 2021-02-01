Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание топливных брикетов Сегодня, 5 февраля, в 2:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании топливных брикетов под навесом по ул. Октябрьская в с. Собичево Шосткинского района.

О пожаре сообщили случайные свидетели, которые увидели дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено 3 куб. м топливных брикетов, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на навес, под которым они хранились. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 2,5 км от центра горения.

В 4:00 возгорание локализовали, а в 5:28 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.