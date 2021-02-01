Мать-героиня из Конотопщины отметила 100-летний юбилей 5-го февраля отметила столетний юбилей жительница с. Салтиково, Дубовязовской ОТГ, Биркун Мария Андреевна.

Родилась Мария Андреевна здесь же в Салтыково. С 16 лет работала в колхозе «Правда» - руководителем звена до 1982 года. Во время войны была на принудительных работах в г. Дюсерборг (Германия). Имеет 39-летний общий стаж работы, за что награждена двумя медалями «Ветеран труда», сообщает Голос Конотопа.

А еще Мария Андреевна - мать-героиня, о чем свидетельствует одноименная медаль, а также медаль Материнства II степени. Как настоящая Мать, она воспитала пятерых детей - сына и четырех дочерей, имеет семь внуков, восемь правнуков. Маленькую хрупкую женщину по праву называют заботливой Берегиней большой и дружной семьи.

Поздравили долгожительницу со столетием председатель райгосадминистрации, поселковый голова, многочисленные гости. Среди подарков - грамота от главы Сумской облгосадминистрации.