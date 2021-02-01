На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание подвала в 5-этажке 4 февраля в 20:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома по ул. Вокзальная в г. Середина-Буда.

Звонили жители дома, которые почувствовали резкий запах дыма в своих квартирах. На тушение направили дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию на место вызова было установлено, что огонь охватил диван и мусор на площади до 10 кв. м. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 21:27 пожар был локализован, в 21:45 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.