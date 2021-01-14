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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07252

В Сумах подрезали 18-летнего парня

Чтобы доказать свою правоту, 33-летний сумчанин схватился за нож и нанес им телесные повреждения парню.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 18-летний житель областного центра. Он рассказал полицейским, что в тот день в подъезде одного из домов города он общался со своей знакомой. Вдруг к ним подошел неизвестный мужчина и сделал замечание о курении в подъезде. Однако парень с девушкой это отрицали, говоря, что они этого не делали. Но такой ответ мужчину не удовлетворил, он схватил юношу и поволок его на улицу. Испуганная девушка осталась на лестничной площадке. Уже через несколько минут мужчина вытащил из кармана нож и ударил им 18-летнего парня. После чего ушел оттуда, оставив раненого без помощи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники Сумского районного управления полиции установили, что преступление совершил 33-летний местный житель.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». За содеянное злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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