Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:56249

В Сумах с понедельника дети вернутся к учебе в заведениях образования

С понедельника, 25 января, все учреждения общего среднего и внешкольного образования Сумской городской территориальной громады восстановят очное обучение.

Однако, продолжат действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определены постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 № 1236.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:

- посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы / класса и в присутствии зрителей (посетителей).

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 44932 случая заболевания COVID-19
Сегодня 09:00
Найпопулярніші туристичні локації Лебедина отримають QR-таблички
Сегодня 11:22
На Сумщине пожарные тушили жилой дом
Сегодня 11:18
У Сумах приватне підприємство відсудило 1,5 млн грн за будівельні роботи у Миколаївської селищної ради
Сегодня 11:13
В Сумах подрезали 18-летнего парня
Сегодня 11:07
В Сумах с понедельника дети вернутся к учебе в заведениях образования
Сегодня 10:56
На Сумщине создадут областную программу по энергоэффективности многоквартирных домов
Сегодня 10:51
Сумским спортсменам назначили губернаторские стипендии
Сегодня 10:22
Сумская лучница показала тренировку сборной Украины (видео)
Сегодня 09:58
Сумчанам, обогревающим дома при помощи электричества, предлагают субсидию
Сегодня 09:48
В Сумах на Прокофьева украли кабеля интернет-провайдеров
Сегодня 09:35
Работники полиции Сумщины проверяют информацию о сливе канализационных стоков в лесу
Сегодня 09:24
view counter

Статьи

Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
Вчера 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.