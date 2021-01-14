В Сумах с понедельника дети вернутся к учебе в заведениях образования С понедельника, 25 января, все учреждения общего среднего и внешкольного образования Сумской городской территориальной громады восстановят очное обучение.

Однако, продолжат действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определены постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 № 1236.

Согласно документу, на период действия карантина запрещено:

- посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

- посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;

- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы / класса и в присутствии зрителей (посетителей).