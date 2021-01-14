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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах приватне підприємство відсудило 1,5 млн грн за будівельні роботи у Миколаївської селищної ради

До господарського суду Сумської області звернулось приватне підприємство «Будстар-Плюс» до відповідача відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Миколаївської селищної, Білопільського району про стягнення 1,5 млн грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти та щодо своєчасної оплати виконаних робіт. Розглянувши подані документи і матеріали, судом встановлено, що відповідачем частково оплачено виконані позивачем підрядні роботи, проте відповідач оплату за виконані роботи здійснив не у повному обсязі.
За приписами частини першої статті 853 Цивільного кодексу України, замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Відповідач не заявив про недоліки до виконаних робіт, а тому він не звільняється від обов’язку оплатити роботи, виконані за договором підряду.
Згідно статті 526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
За приписами частини першої статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Cтаном на час ухвалення рішення відповідач мав сплатити заборгованість за вищезазначеним договором.
Відповідач достеменно знав про відсутність бюджетного фінансування на повну оплату робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року, однак не став ініціатором призупинення виконання робіт та прийняв виконані роботи у позивача без будь-яких зауважень, підписавши акти приймання виконаних будівельних робіт, які є передбаченою договором підставою для повної оплати цих робіт. Суд вирішив задовольнити позовні вимоги в частині погашення основного боргу у сумі 1,5 млн грн.
Приватне підприємство відсудило 1,5 млн грн за будівельні роботи у Миколаївської селищної ради
До господарського суду Сумської області звернулось приватне підприємство «Будстар-Плюс» до відповідача відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Миколаївської селищної, Білопільського району про стягнення 1,5 млн грн. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти та щодо своєчасної оплати виконаних робіт. Розглянувши подані документи і матеріали, судом встановлено, що відповідачем частково оплачено виконані позивачем підрядні роботи, проте відповідач оплату за виконані роботи здійснив не у повному обсязі.
За приписами частини першої статті 853 Цивільного кодексу України, замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.
Відповідач не заявив про недоліки до виконаних робіт, а тому він не звільняється від обов’язку оплатити роботи, виконані за договором підряду.
Згідно статті 526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
За приписами частини першої статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Cтаном на час ухвалення рішення відповідач мав сплатити заборгованість за вищезазначеним договором.
Відповідач достеменно знав про відсутність бюджетного фінансування на повну оплату робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року, однак не став ініціатором призупинення виконання робіт та прийняв виконані роботи у позивача без будь-яких зауважень, підписавши акти приймання виконаних будівельних робіт, які є передбаченою договором підставою для повної оплати цих робіт. Суд вирішив задовольнити позовні вимоги в частині погашення основного боргу у сумі 1,5 млн грн.
Экономика
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