Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован - 801 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 15052 человека; осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18734, методом ИФА - 14666).
За все время пандемии в Украине заболело - 1167655 человек; выздоровели - 886 248 человек; летальных исходов - 21 046; проведения ПЦР-тестов - 5983122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 637 случаев;
- Винницкая область - 73 случая;
- Волынская область - 70 случаев;
- Днепропетровская область - 201 случай;
- Донецкая область - 174 случая;
- Житомирская область - 38 случаев;
- Закарпатская область - 94 случая;
- Запорожская область - 449 случаев;
- Ивано-Франковская область - 127 случаев;
- Киевская область - 150 случаев;
- Кировоградская область - 29 случаев;
- Луганская область - 64 случая;
- Львовская область - 197 случаев;
- Николаевская область - 115 случаев;
- Одесская область - 453 случая;
- Полтавская область - 197 случаев;
- Ривненская область - 58 случаев;
- Сумская область - 61 случай;
- Тернопольская область - 67 случаев;
- Харьковская область - 237 случаев;
- Херсонская область - 26 случаев;
- Хмельницкая область - 39 случаев;
- Черкасская область - 208 случаев;
- Черновицкая область - 172 случая;
- Черниговская область - 3 случая.