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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ситуация с коронавирусом в Украине

3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года.

В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован - 801 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 15052 человека; осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18734, методом ИФА - 14666).

За все время пандемии в Украине заболело - 1167655 человек; выздоровели - 886 248 человек; летальных исходов - 21 046; проведения ПЦР-тестов - 5983122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 637 случаев;

- Винницкая область - 73 случая;

- Волынская область - 70 случаев;

- Днепропетровская область - 201 случай;

- Донецкая область - 174 случая;

- Житомирская область - 38 случаев;

- Закарпатская область - 94 случая;

- Запорожская область - 449 случаев;

- Ивано-Франковская область - 127 случаев;

- Киевская область - 150 случаев;

- Кировоградская область - 29 случаев;

- Луганская область - 64 случая;

- Львовская область - 197 случаев;

- Николаевская область - 115 случаев;

- Одесская область - 453 случая;

- Полтавская область - 197 случаев;

- Ривненская область - 58 случаев;

- Сумская область - 61 случай;

- Тернопольская область - 67 случаев;

- Харьковская область - 237 случаев;

- Херсонская область - 26 случаев;

- Хмельницкая область - 39 случаев;

- Черкасская область - 208 случаев;

- Черновицкая область - 172 случая;

- Черниговская область - 3 случая.

Общество
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