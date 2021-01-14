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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:36280

Сумські піаністи підкорили Міжнародний фестиваль «Lviv Kawai Christmas 2020»

Учні ДМШ № 1 взяли участь у ІІ Міжнародному дистанційному онлайн-конкурсі юних піаністів «Lviv Kawai Christmas 2020».

Учасниками конкурсу стали понад тисяча учнів початкових мистецьких навчальних закладів з України, Польщі, Туреччини, Грузії, Литви та інших країн.

Суми гідно представили десять учнів фортепіанного відділу ДМШ № 1. З них лауреатами І премії стали Софія ЯРОШЕНКО та Євгенія СЕМИКРАС, лауреатами ІІ премії – Марія КОСТЮК та Каміла ЛОПАТКА, лауреатом ІІІ премії стала Аліна НІКОЛАЄНКО.

Дипломантами стали Мар’яна ПЕТЛЬОВАНА та Анна СЛІПАЧЕНКО.

Очікуються результати конкурсу ще трьох учнів, які змагалися у третій та четвертій вікових категоріях: Ольги ЗУЄВОЇ, Софії РЕШЕТНІК та Аліни ДЬОГТЯР.

Виступи юних піаністів оцінювало поважне міжнародне журі, до складу якого увійшли видатні піаністи-виконавці та викладачі. Проводився конкурс у п'яти вікових категоріях.

З високими досягненнями учнів, їх викладачів і батьків привітав директор ДМШ Олександр ПАЛУН. Усім причетним він побажав здоров’я та нових творчих досягнень, а юним піаністам – підкорити ще не один музичний конкурс та реалізувати себе у світі мистецтва.

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