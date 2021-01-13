Сумской легкоатлет претендует на премию Decathlon Gathletics Awards 2020 Сайт «Жесткая Атлетика» и сеть спортивных магазинов Decathlon Ukraine объявляют старт уже традиционного конкурса Gathletics Awards 2020 - определение лучших атлетов года в четырех сногсшибательных номинациях.

Голосование продлится до 23:59 23 января 2021 года. Победителей и активных болельщиков (следи в Фейсбуке) ждут подарки от Decathlon Ukraine. Кроме того, предусмотрена особая номинация и специальный приз от редакции ЖА для атлета / атлетки, которые достигли особых высот в этом году.

В номинации «Удивительная упорство года» среди претендентов сумчанин Игорь Мусиенко - полет 7-килограммового снаряда на отметку 20 метров - таких показателей в помещении давно не видела украинская легкая атлетика. А вот благодаря рвению Игоря это стало возможным. А еще два чемпионства летней и зимней национальных первенств, серебро чемпионата ABAF и большое стремление не останавливаться на достигнутом - это все об этом атлета!

В этой номинации наш земляк соревнуется с 4 девушками: Виктория Ткачук, Дарья Михайлова, Алина Шух и Людмила Оляновская.

В номинации «Несокрушимая бескомпромиссность года» также есть сумской след: бывший сумчанин Евгений Гуцол, ныне выступающий за Волынь - когда Евгений изменил 400-метров на дистанцию вдвое больше, с тех пор без компромиссов и колебаний движется к своей цели. И хотя прошлый год был не таким уж насыщенным старты, среди их небольшого количества Евгений сумел снять практически секунду со своего личного рекорда в помещении (1:47,81), в очередной раз завоевать золото ЧУ и чемпионата ABAF.

Он соревнуется с Алексеем Касьяновым, Анной Рыжиковой, Андреем Проценко и Софией Яремчук.

Проголосовать можно здесь: https://gathletics.com.ua/2021/01/16/decathlon-gathletics-awards-2020.