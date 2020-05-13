По области льготы и субсидии за декабрь профинансированы

42 млн грн. перечислено для выплаты льгот и жилищных субсидий 25027 лицам. В учреждениях банков средства можно получить со вчерашнего дня, 14 января.
Также, на сайте департамента социальной защиты населения сообщается, что СД АО «Укрпочта» продолжает доставку льгот и субсидий по декабрь 2020 в соответствии с графиком выплаты.
Более подробно о новшествах предоставления социальной помощи в 2021 году можно прочитать здесь.
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