По области льготы и субсидии за декабрь профинансированы В банковские учреждения перечислены средства для выплаты льгот и жилищных субсидий за декабрь прошлого года.

42 млн грн. перечислено для выплаты льгот и жилищных субсидий 25027 лицам. В учреждениях банков средства можно получить со вчерашнего дня, 14 января.

Также, на сайте департамента социальной защиты населения сообщается, что СД АО «Укрпочта» продолжает доставку льгот и субсидий по декабрь 2020 в соответствии с графиком выплаты.

Более подробно о новшествах предоставления социальной помощи в 2021 году можно прочитать здесь.