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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00245

Как сумчанам оформить субсидию онлайн в условиях карантина?

Департамент социальной защиты населения информирует жителей Сумской громады о возможности оформления субсидии онлайн.

Работники департамента сообщают, что в условиях карантина наиболее удобный и безопасный способ оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг - это подать документы в электронном виде через онлайн-сервис на официальном сайте Минсоцполитики в разделе «Е-сервисы».

Для этого в указанном разделе нужно выбрать «Субсидии» и автоматически перейти на сайт.

Далее необходимо выбрать один из трех вариантов регистрации / входа с помощью:

- электронной почты;

- электронной цифровой подписи;

- идентификации BankID.

В случае регистрации или входа с идентификацией электронной цифровой подписью и регистрации или входа с идентификацией BankID, подать и подписать документы на предварительное рассмотрение можно только в электронном виде (лично посещать департамент соцзащиты не требуется).

После регистрации и входа на сайт необходимо заполнить электронные формы:

- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме, где нужно отметить банк, через который можно будет получать субсидию;

- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением субсидии.

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить правильность внесенных данных и подайте э-документы. Затем на электронный адрес придет сообщение с номером зарегистрированного заявления, который необходимо сохранить.

Заявление для назначения жилищной субсидии будет рассматривать именно тот орган социальной защиты населения, который будет избран при заполнении электронной формы, поэтому жителям Сумской городской территориальной громады необходимо обязательно выбрать «Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета».

Если вы не использовали электронную цифровую подпись, придется лично обратиться в департамент соцзащиты, чтобы собственноручно подписать документы.

Тем, у кого нет подписи и BankID, нужно выбрать «Регистрация или вход по адресу электронной почты». В таком случае документы подаются в бумажной форме (после заполнения формы на сайте придет PDF-версия документа, которую следует распечатать, собственноручно подписать и подать в департамент соцзащиты).

При возникновении вопросов при заполнении документов воспользуйтесь образцами по этой ссылке.

Общество Субсидии
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