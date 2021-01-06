Виновник смертельного ДТП в Сумах проведет за решеткой 5 лет Сумская местная прокуратура отстояла наказание для 24-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП.

По приговору суда первой инстанции 4 февраля 2020 года обвиняемый приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года. В настоящее время Сумской апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Напоминаем, что событие произошло 20 декабря 2018 года около 17.00. Управляя автомобилем «Mercedes Benz Viano», водитель двигался в г. Сумы по ул. Березовый Гай. Пренебрегая безопасностью дорожного движения, а именно, имея объективную возможность обнаружить пешехода, который в это время шел в попутном направлении вдоль правого края проезжей части, не принял меры к снижению скорости движения автомобиля, в результате чего допустил наезд на 34-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.