Cумчан информируют о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии Департамент социальной защиты населения доводит до ведома сумчан информацию о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии с октября текущего года.

В течение октября будет проведен автоматический расчет субсидии без обращения получателей, в том числе и тем домохозяйствам, которым субсидия назначена на неотапливаемый период в размере 0 грн. При этом, расчет размера субсидии на услугу «отопление» будет выполнено - с 16 октября текущего года.

Выяснить сумму назначенной жилищной субсидии можно в конце октября по многоканальному телефону (0542) 78-88-88 и по телефонам: (0542) 78-71-22, (0542) 78-71-23, (050) 4078199.

Граждане также могут проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, который находится в открытом доступе по этой ссылке.

Поиск в указанном реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Для пользователей доступна информация о том, назначена kb субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений, а также, где содержится личное дело - название органа социальной защиты населения.

Информация в реестре обновляется один раз в месяц - в начале текущего месяца за предыдущий месяц, то есть информацию за октябрь можно будет узнать в начале ноября.