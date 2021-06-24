Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:492

Сумчан информируют о назначении субсидии с учетом средств, полученных за вакцинацию

Сумчан информируют о влиянии одной тысячи гривен, полученной за вакцинацию, на назначение субсидии.

Поскольку эта выплата одноразовая, она не уменьшает размер жилищной субсидии. Эти средства не будут учитываться как доход при расчете субсидии.

Но, если у гражданина отсутствует доход, а только есть выплата одной тыс. грн по программе «еПоддержка» за прохождение вакцинации – он не получит субсидию. Чтобы претендовать на жилищную субсидию, трудоспособные совершеннолетние граждане обязательно должны состоять на учете в центре занятости как лица, ищущие работу или находиться в трудовых отношениях, предоставлять социальные услуги или иметь другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.

Общество Субсидии
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Как сумчанам оформить субсидию онлайн в условиях карантина?
24.10.2021 10:00

Как сумчанам оформить субсидию онлайн в условиях карантина?

Департамент социальной защиты населения информирует жителей Сумской громады о возможности оформления субсидии онлайн....

Cумчан информируют о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии
30.09.2021 13:45

Cумчан информируют о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии

Департамент социальной защиты населения доводит до ведома сумчан информацию о том, как узнать размер назначенной жилищной субсидии с октября текущего...

На Сумщине получают субсидию 70 649 домохозяйств
19.07.2021 10:54

На Сумщине получают субсидию 70 649 домохозяйств

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка....

Минсоцполитики переназначило субсидии для большинства получателей
06.07.2021 12:41

Минсоцполитики переназначило субсидии для большинства получателей

Органы социальной защиты населения провели переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для большинства домохозяйств, которые получали в отопительном периоде 2020-2021...

В Глухове начислили субсидий на 4,3 млн грн больше: под суд пойдет чиновница горсовета
24.06.2021 10:05

В Глухове начислили субсидий на 4,3 млн грн больше: под суд пойдет чиновница горсовета

Шосткинской окружной прокуратурой 23 июня в суд направлено обвинительное заключение в отношении госслужащего Глуховского городского совета, в результате небрежности которой...

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1662 человек
Сегодня 08:22
Сумчан информируют о назначении субсидии с учетом средств, полученных за вакцинацию
Сегодня 16:49
На Сумщине прогнозируют похолодание
Сегодня 16:20
В спальном районе Сум трое напали на пенсионера: забрали 400 тыс. грн
Сегодня 16:02
На Сумщине в областной олимпиаде по экономике принял участие только один ученик
Сегодня 15:56
Сколько оружия на руках у жителей Сум?
Сегодня 15:05
Появилась новая дата открытия нового детсада в Сумах за 100 млн грн
Сегодня 15:01
В Сумской детской больнице Святой Зинаиды начали оказывать круглосуточную ургентную хирургическую помощь
Сегодня 14:19
Официально представлен новый глава Конотопской РГА
Сегодня 13:42
Роменская мэрия временно прекращает прием посетителей
Сегодня 13:37
Ночью в Шостке пожарные спасли мужчину во время ликвидации пожара (видео)
Сегодня 13:14
В Сумах пьяный вдрызг водитель въехал в забор центрального кладбища (видео)
Сегодня 13:09
view counter
view counter

Статьи

Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
Вчера 18:27
Вісім порад для здорового сну
Вчера 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
Вчера 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.