Сумчан информируют о назначении субсидии с учетом средств, полученных за вакцинацию Сумчан информируют о влиянии одной тысячи гривен, полученной за вакцинацию, на назначение субсидии.

Поскольку эта выплата одноразовая, она не уменьшает размер жилищной субсидии. Эти средства не будут учитываться как доход при расчете субсидии.

Но, если у гражданина отсутствует доход, а только есть выплата одной тыс. грн по программе «еПоддержка» за прохождение вакцинации – он не получит субсидию. Чтобы претендовать на жилищную субсидию, трудоспособные совершеннолетние граждане обязательно должны состоять на учете в центре занятости как лица, ищущие работу или находиться в трудовых отношениях, предоставлять социальные услуги или иметь другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.