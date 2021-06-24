Сумчан информируют о назначении субсидии с учетом средств, полученных за вакцинацию

Поскольку эта выплата одноразовая, она не уменьшает размер жилищной субсидии. Эти средства не будут учитываться как доход при расчете субсидии.
Но, если у гражданина отсутствует доход, а только есть выплата одной тыс. грн по программе «еПоддержка» за прохождение вакцинации – он не получит субсидию. Чтобы претендовать на жилищную субсидию, трудоспособные совершеннолетние граждане обязательно должны состоять на учете в центре занятости как лица, ищущие работу или находиться в трудовых отношениях, предоставлять социальные услуги или иметь другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
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