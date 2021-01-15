На Сумщине получают субсидию 70 649 домохозяйств

Как сообщила чиновница, по состоянию на 16 июля текущего года получают субсидии 70 649 домохозяйств, в том числе 11 741 - на твердое топливо и сжиженный газ.
Напомним, что 19 мая Правительство приняло решение, согласно которому рассмотрение вопросов назначений жилищных субсидий на следующий год домохозяйствам, получавших субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме
- домохозяйств, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме;
- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);
- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.
Реестр получателей субсидии, к которому есть доступ по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua, работает в штатном режиме. Информация в нем обновляется ежемесячно. В ближайшее время в него будут загружены данные о назначенных органами социальной защиты населения в июне текущего года жилищные субсидии (на неотапливаемый сезон с мая по сентябрь включительно).
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