На Сумщине получают субсидию 70 649 домохозяйств Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка.

Как сообщила чиновница, по состоянию на 16 июля текущего года получают субсидии 70 649 домохозяйств, в том числе 11 741 - на твердое топливо и сжиженный газ.

Напомним, что 19 мая Правительство приняло решение, согласно которому рассмотрение вопросов назначений жилищных субсидий на следующий год домохозяйствам, получавших субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме

- домохозяйств, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме;

- была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);

- была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Реестр получателей субсидии, к которому есть доступ по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua, работает в штатном режиме. Информация в нем обновляется ежемесячно. В ближайшее время в него будут загружены данные о назначенных органами социальной защиты населения в июне текущего года жилищные субсидии (на неотапливаемый сезон с мая по сентябрь включительно).