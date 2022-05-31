У зоні Чорнобильської АЕС вперше з початку війни запрацювали детектори радіації Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) почало отримувати дані з детекторів радіації, що розміщені у зоні навколо Чорнобильської атомної електростанції

Про це інформує Рубрика, посилаючись на заяву МАГАТЕ.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни детектори радіації не працювали.

Радіаційний моніторинг у зоні відчуження перестав передавати дані у перший день вторгнення — 24 лютого.

Тоді російські війська окупували ЧАЕС та зберігали контроль над станцією до 31 березня.

Тепер же більшість із 39 детекторів, що надсилають дані з зони відчуження (30 км навколо АЕС), видно на карті IRMIS.

МАГАТЕ вперше з початку війни отримало дані з детекторів 6 червня.

За даними агентства, рівень радіації у нормі: показники такі ж, як були до війни.

"Відновлення передачі радіаційних даних із Зони відчуження є дуже позитивним кроком вперед для ядерної безпеки та безпеки в Україні.

Це завершує тривалий період віртуального відключення інформації, що створило велику невизначеність щодо радіаційної ситуації в цьому районі, особливо коли вона перебувала під російською окупацією", сказав Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

"Я вітаю Україну з цією важливою віхою, досягнутою за допомогою технічної допомоги МАГАТЕ", наголосив він.

Наразі МАГАТЕ направило в Україну три спільні місії з безпеки, безпеки та гарантій безпеки, дві з яких особисто очолювалися Генеральним директором.

Агентство також поставило обладнання, запитане Україною, включаючи різні типи приладів радіаційного моніторингу, а також надало навчальні та інші технічні консультації.