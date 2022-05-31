Как доставить товары из США: советы и рекомендации Достаточно много украинцев покупают товары за границей, но далеко не все магазины отправляют посылки в Украину.

Это значительно усложняет процесс шопинга. Но если использовать мейл-форвардинговые компании, то проблема решается сама собой. Посредник доставит ваш товар из США, а вы просто заплатите за его услуги. Рассмотрим, как это работает.

Мейл-форвардинговые компании имеют свой склад в нужной стране. Именно на него и делается заказ. Когда посылка поступает, ее обрабатывают и пересылают в Украину. Доставка товаров из США возможна двумя способами: морем или самолетом. Первый вариант дешевле — за один килограмм груза вы заплатите всего 5 долларов, но процесс занимает примерно 30 дней. Второй вариант немного дороже (9 долларов за кг), но доставка занимает всего 5-9 дней.

Почему стоит использовать мейл-форвардинг

Подобные сервисы позволяют вам покупать товары в любых интернет-магазинах. Поскольку склад находится в стране, то получается, что продавец просто пересылает заказ внутри США, не связываясь с международными отправлениями. Соответственно, никаких проблем с покупкой у вас не возникнет. Но есть и другие плюсы:

Доступные цены. Американские почтовые службы берут за доставку посылок достаточно дорого. К примеру, пересылка прибора для диабетиков массой в 700 грамм обошлась 60 долларов. Мейл-форвардинг возьмет с вас всего 6-7 долларов за ту же услугу. Гарантия безопасности. Практика показывает, что американские почтовые службы работают достаточно плохо. Они часто теряют посылки, а время доставки может составлять десятки дней. Мейл-форвардинговые компании работают более быстро и надежно. Возможность заказать дополнительные услуги. Например, переупаковать посылку, сделать фотографии содержимого, вынуть инвойс, разбить крупную партию товара на несколько частей, чтобы обойти таможенные ограничения.

Главное — подобрать хорошую компанию, которая будет предоставлять все необходимые услуги. Например, EasyXpress, которая работает на этом рынке уже больше 10 лет.

Преимущества компании

К плюсам сервиса EasyXpress можно отнести:

Широкий ассортимент дополнительных услуг. Сотрудники компании сделают все, что вам может понадобиться. Минимальные цены на рынке. Пересылка товаров обойдется вам совершенно недорого, а скрытых платежей или комиссий просто не существует. Возможность застраховать посылку. Если вы пересылаете что-то ценное, то можно воспользоваться этой функцией. Детальные консультации. Если вы не понимаете, как совершить заказ, как сделать оплату или выбрать размер одежды, то всегда можно обратиться к менеджерам. Они помогут вам сделать все правильно. Возможность выкупа товаров. Эта функция будет полезна на аукционах или при покупке дорогих вещей, например, автомобилей или мотоциклов.

Это действительно одна из лучших компаний на рынке — попробуйте, вам понравится.

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