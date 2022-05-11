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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:1970

Латвія заборонила 80 російських телеканалів

Національна рада з електронних ЗМІ (НРЕЗМІ) Латвії у понеділок ухвалила рішення заборонити поширення в республіці 80 зареєстрованих у РФ телеканалів, які досі були доступні латвійським глядачам, передає агентство BNS.

"Рішення ухвалено на підставі нової правової норми, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка ставить під загрозу територіальну цілісність та незалежність іншої країни", - заявив агентству BNS голова НРЕЗМІ Івар Аболиньш. Про це пише Інтерфакс - Україна.

Рішення набуде чинності 9 червня.

Водночас НРЕЗМІ ухвалила рішення про видачу ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь", і надалі канал транслюватиметься з Риги.

Общество Російська пропаганда
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