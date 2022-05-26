Незабаром за куріння електронних сигарет будуть штрафувати 11 липня набудуть чинності заборона куріння у громадських місцях електронних сигарет. Штраф сягатиме у деяких випадках 15 тисяч гривень.

Заборона поширюється також на кальяни та використання попільничок, пише gazeta.ua, посилаючись на повідомлення МОЗ.

Через півтора місяці куріння електронних сигарет і вейпів буде заборонено у приміщеннях, на зупинках транспорту, гуртожитках, в таксі, а також не лише всередині, але й біля барів, кафе і ресторанів.

У місцях, на які поширюється заборона, має бути розміщено відповідний знак з написом "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!"

За порушення правил продажу та місць для куріння штрафуватимуть:

- за продаж IQOS/glo та електронних сигарет неповнолітнім – загрожує 1020 гривень штрафу; за повторне порушення – 10,2 тисяч гривень;

- за куріння електронних сигарет, IQOS/glo, кальянів у громадських місцях (крім кафе, барів, ресторанів) – 1000 гривень; за повторне порушення – 10 тисяч гривень;

- за куріння у кафе, барах, ресторанах (для власників закладів) – 3000 гривень; за повторне порушення – 15 тисяч гривень.