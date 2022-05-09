Роспропаганда згадала старий фейк про польського президента

Стверджується, що Анджей Ду́да є онуком Михайла Дуди́, українського націоналіста та командира Української Повстанської Армії, який воював з поляками та брав участь у подіях на Волині в 1943р.
Також йдеться про те, що польський президент вихований дідусем в дусі «нацизму», і тому він підтримує «українських неонацистів».
Попереджаємо: це — фейк, який ще 7 років тому спростував сам Анджей Дуда.
Українець Михайло Дуда не міг бути дідом А.Дуди, оскільки не мав дітей і помер у 1950 р., за 22 роки до народження президента Польщі в 1972 р.
Його справжній дід по батьківській лінії, поляк Алоіз Дуда жив у Старому Сончі і помер в 1992 році.
Чергова хвиля дезінформації обумовлена візитом глави польської держави до Києва і спрямована на дискредитацію українсько-польських дружніх відносин.
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