топ-5 дезінформаційних тез, що поширює ворог Центр протидії дезінформації при РНБО України фіксує топ-5 дезінформаційних тез, що поширює міністерство оборони рф протягом 50 днів війни з Україною.

- «Росія знищує лише об’єкти ЗСУ, загрози мирному населенню немає, росія не починала військові дії в Україні»

- «Україна обеззброєна, тепер росія змусить політичне керівництво України капітулювати»

- «Спецоперація дозволила зупинити геноцид українського населення на Донбасі та запобігти новим жертвам»

- «Україна, США, Британія та інші країни Заходу знімають постановочні відео з масовим знищенням мирних жителів, щоб звинуватити у всьому рф»

- «Росія виконала завдання на Київщині та Чернігівщині і зосередилась на знищенні найбільшого угруповання ЗСУ на Донбасі»

50 днів росія «не воює» з «обеззброєною» Україною, яка «капітулювала». Понад 40 країн «змовилися» та позвалися до Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності окупантів за скоєні в Україні злочини проти людства