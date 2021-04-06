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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:5087

Деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука

ФСБ РФ намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа по дорозі – на виїзді з Київської області.

Про деталі цієї резонансної спецоперації Голова СБУ Іван Баканов повідомив під час національного телемарафону.

«Це дійсно була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, яка тривала близько місяця у воєнних умовах. Президент дав доручення, і ми активізували усі можливості, аби це доручення виконати та знайти пана Медведчука. Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка завершилась успішно», - заявив Іван Баканов.

При цьому він підкреслив, що українській спецслужбі протистояв не лише особисто Медведчук, а більш потужний ворог – Федеральна служба безпеки, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.

«Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім – до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців» - розповів Іван Баканов.

Він зазначив, що ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові «зливи», намагалася організувати «липові» маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала «псевдо-Медведчуків» для відведення уваги.

«Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. «Придністровської Молдавської Республіки», де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!» - додав Іван Баканов.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

«Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії! Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання», - сказав Голова СБУ.

Також він додав, що затримання В. Медведчука дає сигнал кожному зраднику України – ніхто не уникне покарання, і СБУ зробить для цього все можливе.

Политика МЕДВЕДЧУК Служба безпеки України
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