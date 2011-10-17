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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:5743

Хакери з Anonymous зламали сервер військового заводу окупантів

У мережу потрапили 26.96 Гб даних російського оборонного підприємства.

Хакери зламали поштові скриньки та злили дані Липецького мехзаводу, на якому випускають військове обладнання, благодійного крила РПЦ, юридичної фірми Capital Legal Services і російської державної компанії "Мосекспертиза". 

Окрім цього, Anonymous зламала базу Російської православної церкви.  У результаті кібератак вдалось викласти в Мережу 15 ГБ даних благодійного крила РПЦ, опублікувати близько 57,5 тисяч електронних листів через DDoSecrets.

На Липецькому механічному заводі ведеться виробництво та продаж озброєння та військової техніки, ремонт, технічне обслуговування, монтаж озброєння та військової техніки самохідних гусеничних шасі. На сьогодні це  один із провідних та основних виробників модернізованих самохідних тягачів для зенітно-ракетних комплексів С-300В4 у рф. 

Користувачі сподіваються, що ці кібератаки як мінімум зупинять виробництво. 

Экономика Anonymous Хакери
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