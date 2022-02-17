Санкції міжнародної спортивної спільноти проти Росії та Білорусі
Спортивна спільнота світу ввела санкції проти Росії та Білорусі на тлі війни в Україні.
- Легка атлетика: заборонена участь Росії та Білорусі
- Теніс: заборонена участь збірних Росії та Білорусі, тенісисти можуть виступати як нейтральні атлети
- Футбол: заборонена участь збірної Росії
- Хокей: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
- Біатлон: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
- Гандбол: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
- Ковзанярський спорт, фігурне катання, шорт-трек: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
- Лижний спорт: скасовані усі змагання у Росії
- Гімнастика: заборонена участь спортсменів з Росії та Білорусі
- Дзюдо: скасований етап гран-прі у Казані
- Бокс: скасовані усі бої у Росії, російські та білоруські боксери виключені з рейтингових списків
- Волейбол: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
- Плавання: перенесення турнірів з Росії, російські плавці можуть виступити лише під нейтральним прапором
- Регбі: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
- Баскетбол: заборонена участь збірної Росії