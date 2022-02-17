Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 22:0114

Санкції міжнародної спортивної спільноти проти Росії та Білорусі

Спортивна спільнота світу ввела санкції проти Росії та Білорусі на тлі війни в Україні.

  • Легка атлетика: заборонена участь Росії та Білорусі
  • Теніс: заборонена участь збірних Росії та Білорусі, тенісисти можуть виступати як нейтральні атлети
  • Футбол: заборонена участь збірної Росії
  • Хокей: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
  • Біатлон: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
  • Гандбол: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
  • Ковзанярський спорт, фігурне катання, шорт-трек: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
  • Лижний спорт: скасовані усі змагання у Росії
  • Гімнастика: заборонена участь спортсменів з Росії та Білорусі
  • Дзюдо: скасований етап гран-прі у Казані
  • Бокс: скасовані усі бої у Росії, російські та білоруські боксери виключені з рейтингових списків
  • Волейбол: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
  • Плавання: перенесення турнірів з Росії, російські плавці можуть виступити лише під нейтральним прапором
  • Регбі: заборонена участь збірних Росії та Білорусі
  • Баскетбол: заборонена участь збірної Росії
Спорт Санкції проти Росії та Білорусі
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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