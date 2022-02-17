Санкції міжнародної спортивної спільноти проти Росії та Білорусі Спортивна спільнота світу ввела санкції проти Росії та Білорусі на тлі війни в Україні.

Легка атлетика: заборонена участь Росії та Білорусі

заборонена участь Росії та Білорусі Теніс: заборонена участь збірних Росії та Білорусі, тенісисти можуть виступати як нейтральні атлети

заборонена участь збірних Росії та Білорусі, тенісисти можуть виступати як нейтральні атлети Футбол: заборонена участь збірної Росії

заборонена участь збірної Росії Хокей: заборонена участь збірних Росії та Білорусі

заборонена участь збірних Росії та Білорусі Біатлон: заборонена участь збірних Росії та Білорусі

заборонена участь збірних Росії та Білорусі Гандбол: заборонена участь збірних Росії та Білорусі

заборонена участь збірних Росії та Білорусі Ковзанярський спорт, фігурне катання, шорт-трек: заборонена участь збірних Росії та Білорусі

заборонена участь збірних Росії та Білорусі Лижний спорт: скасовані усі змагання у Росії

скасовані усі змагання у Росії Гімнастика: заборонена участь спортсменів з Росії та Білорусі

заборонена участь спортсменів з Росії та Білорусі Дзюдо: скасований етап гран-прі у Казані

скасований етап гран-прі у Казані Бокс: скасовані усі бої у Росії, російські та білоруські боксери виключені з рейтингових списків

скасовані усі бої у Росії, російські та білоруські боксери виключені з рейтингових списків Волейбол : заборонена участь збірних Росії та Білорусі

: заборонена участь збірних Росії та Білорусі Плавання: перенесення турнірів з Росії, російські плавці можуть виступити лише під нейтральним прапором

перенесення турнірів з Росії, російські плавці можуть виступити лише під нейтральним прапором Регбі: заборонена участь збірних Росії та Білорусі

заборонена участь збірних Росії та Білорусі Баскетбол: заборонена участь збірної Росії