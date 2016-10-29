Россия блокирует для россиян украинские интернет ресурсы

Как следует из реестра блокировок, который ведет проект "Роскомсвобода", Роскомнадзор заблокировал в России официальные сайты министерства здравоохранения и погранслужбы Украины.
Кроме того, заблокирован ряд украинских СМИ, в том числе канал ТСН, "Сегодня", "Укринформ", Zaxid, "Зеркало недели", Сensor.net, Vesti.ua, Depo.ua и Delo.ua, передает BBC News.
Кремль через Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор осуществляет "зачистку" средств массовой информации, которые давали россиянам возможность узнать правду о происходящем в Украине.
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