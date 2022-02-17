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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:0326

З Росії вже пішли 113 компаній-гігантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вже 113 великих світових компаній відмовилися співпрацювати із країною-агресором.

Про це 6 березня повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеозверненні опублікованому на фейсбук-сторінці МЗС.

"Сьогодні для російських літаків закрито авіапростір 38 країн, спортивні організації продовжують виключати країну-агресора і скасовують змагання. Компанії та бренди продовжують залишати Росію, їх уже сотні. Продовжується повномасштабна депутинізація світу, усунення росіян з усіх міжнародних форматів і майданчикі" - зазначив Кулеба .

Він наголосив, що не скрізь ця робота відбувається легко і необхідний тиск, зокрема й публічний. Проте всі ці процеси набули систематичного характеру, і хоч викорінювати путінізм зі світу складно, але вже досягнуто багато.

"Це лише початок страждань і болісних  втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня міжнародна ізоляція, відлучення від цивілізованого світу та блокада. Станом на сьогодні 113 компаній-гігантів уже вийшли з російського ринку. Загалом вже 213 великих компаній повністю або частково припинили співпрацю з російськими компаніями", – додав він.

Глава МЗС України нагадав, що  Visa та Mastercard оголосили про зупинення роботи в Росії, але зазначив, що залишилися деякі лазівки для продовження співпраці цих платіжних систем із країною-агресором. Тому потрібно продовжувати тиск на Visa та Mastercard для повного припинення зв'язків із РФ.

Общество Санкції
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Дмитрий Живицкий
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