Піца – це корисно, смачно, швидко і дуже весело Яка проста, смачна, гаряча і завжди свіжа страва підходить для любої події та виручає в складній чи несподіваній ситуації? Звичайно це піца!

Завдяки своїй демократичності, різноманітності наповнення, неперевершеному смаку ця страва є універсальною на всі випадки. Замовити піцу у LA П'ЄЦ https://la.ua/chernivtsy/ ви можете, щоб задовольнити гостей на дні народження, колег під час ланчу, здивувати дітей на дитячому святі, скласти компанію своїм друзям.

Піца – страва бідняків чи королів?

Немає часу в робочі дні щоб готувати, чи хочеться відпочити у вихідні і не стояти на кухні? Вихід завжди є! Замовляйте піцу і відчувайте себе вільними! Піца йшла складним шляхом – від простолюдинів до царів. Ще давні греки виготовляли тісто, що посипали зеленню, овочами. Заготовку здобрювали оливковою олією і запікали у великих печах.

У La П’єц у Чернівцях дотримуються старих рецептів але професійні піцайоло застосовують творчій підхід, щоб задовольнити бажання клієнтів. Вже не секрет, що спочатку ця їжа бідняків складалася з простого тіста, сиру, зелені. Пізніше у знаті зміст варяниці був більш різноманітним. До речі, піца селян в Італії мала назву «Фокачо». Процес замішування тіста у сільських мешканців відбувався ногами, що було неприйнятним для заможних осіб. Та й сам спосіб споживання страви був недозволеним для вищих станів, адже її брали руками, а жирні пальці для знаті мати не можна!

В подальшому проблему подолали, використовуючи спеціальну вилку на чотири зубця. Тісто для знаті змішували за допомогою особливого бронзового пестика. Піца за такими умовами була подана до королівського столу на години святкування тридцятиріччя королеви, і в її честь була названа «Маргаритою». Піцайоло Еспозіто наповнив піцу червоними томатами, білою моцарелою, зеленим базиліком, що повторювало триколор Італії.

Потрапивши до Америки корж отримав певні зміни – невеликі краєчки – хрусткі, смачні, а головне вони дозволяли класти більше інгредієнтів у наповнення. Сьогодні ця страва виготовляється в спеціальних піцеріях, ресторанах, кафе, дома. Рецепти зберігають класичні традиції і оновлюються новими смаками.

Варіанти від La П’єц

Піцмейкери у нас професіонали і готують піцу зі свіжого пропеченого тіста з хрусткою скоринкою. Кожен клієнт може обрати страву за своїм смаком – ніжна курка, пікантні сирокопчені ковбаски, моцарела, пармезан, рікотта, смачнуща італійська шинка, тонкі шматочки в’яленого м'яса, білий чи томатний соус, груші, оливки, горішки. Наповнення завжди надає страві унікальний характер, утворює неперевершену симфонію смаків. Наше меню за посиланням https://la.ua/chernivtsy/ пропонує:

• класичну піцу – Маргарита, Цезаріо;

• грибну – Капричоза;

• рибну – Аль сальмоне;

• м'ясні варіанти – Парма, Вітелло, Шинкарелла;

• ковбасні – Діабола, Карбонара, Салями;

• сирну – Кальцоне аль Форно;

• вегетаріанську – Вегетаріано;

• пікантну – Кватро Формаджі.

Фірмова піца La П’єц – неперевершене поєднання м'яса, сирів, овочів та зелені.

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