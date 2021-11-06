Анекдоты недели - 328 Кто-нибудь знает сколько коньяка наливать в кофе утром, чтобы оно было добрым?

***

Когда я пошел в кино в первый раз в жизни, я очень сильно плакал и перестал лишь тогда, когда мне сказали, что это нормально, когда у тебя на входе разрывают билет.

***

— А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?

— Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.

***

Начни ссориться и ругаться со всеми прямо сейчас, чтобы не покупать им подарок на Новый год. Не тяни до последнего.

***

Сегодня мне предстоит удалить зуб, но я ужасно боюсь, даже водки выпил для храбрости... И зачем только я пошел в стоматологи?..

***

— Руки женщины должны дрожать от подарков, ноги - от секса, а сердце - от любви...

— А она от резонанса не разрушится?

***

— Лучший подарок - это впечатление!

— Меня очень впечатляют деньги.

***

В мире столько разных денег, а люди не знают, что мне дарить. Поразительно.

***

Боитесь поправится? Выпивайте 150 граммов коньяка перед едой...

Он притупляет чувство страха...

***

Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живет, когда, раскрывая подарки на своем дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.

***

Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки, или что он копит деньги на более продвинутую модель.

***

Я очень боюсь «виски с колой» … потому что после «виски с колой» я ничего не боюсь.

***

— Милая, доброе утро, как спалось?

— Не доброе оно совсем, комары всю ночь жрали!

— Во, а, меня за ночь ни разу не куснули!

— Кому ты нужен, если рядом такая конфетка лежит!

***

- Ой, вы матом ругаетесь!

- А вы чем?

***

Угнан "Запорожец" 1965 года выпуска. Смысл выясняется.

***

Только подкаблучник отпрашивается у жены на охоту и рыбалку. Настоящий мужик всегда сам знает, что без разрешения нельзя…