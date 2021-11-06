Анекдоты недели - 328

***
Когда я пошел в кино в первый раз в жизни, я очень сильно плакал и перестал лишь тогда, когда мне сказали, что это нормально, когда у тебя на входе разрывают билет.
***
— А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?
— Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.
***
Начни ссориться и ругаться со всеми прямо сейчас, чтобы не покупать им подарок на Новый год. Не тяни до последнего.
***
Сегодня мне предстоит удалить зуб, но я ужасно боюсь, даже водки выпил для храбрости... И зачем только я пошел в стоматологи?..
***
— Руки женщины должны дрожать от подарков, ноги - от секса, а сердце - от любви...
— А она от резонанса не разрушится?
***
— Лучший подарок - это впечатление!
— Меня очень впечатляют деньги.
***
В мире столько разных денег, а люди не знают, что мне дарить. Поразительно.
***
Боитесь поправится? Выпивайте 150 граммов коньяка перед едой...
Он притупляет чувство страха...
***
Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живет, когда, раскрывая подарки на своем дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.
***
Носки хороши тем, что их можно дарить каждый год без риска промахнуться. Никто не скажет, что у него уже есть носки, что он не носит носки, или что он копит деньги на более продвинутую модель.
***
Я очень боюсь «виски с колой» … потому что после «виски с колой» я ничего не боюсь.
***
— Милая, доброе утро, как спалось?
— Не доброе оно совсем, комары всю ночь жрали!
— Во, а, меня за ночь ни разу не куснули!
— Кому ты нужен, если рядом такая конфетка лежит!
***
- Ой, вы матом ругаетесь!
- А вы чем?
***
Угнан "Запорожец" 1965 года выпуска. Смысл выясняется.
***
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Ночью долго не мог уснуть. Думал. Почему объектив круглый, а фотографии получаются квадратные?...
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