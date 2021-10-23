Анекдоты недели - 326

Меня беспокоят мысли о завтрашнем дне!
Каким оно будет, это завтрашнее дно?..
***
- Мам, я все съел!
- Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.
***
- Мой муж - моряк. Одиннадцать месяцев в году он в море и лишь месяц на берегу.
- О, представляю, как вы мучаетесь.
- Ничего страшного, он половину отпуска проводит у родителей.
***
Не выкидывайте окурки с балкона. Людям в партере неприятно.
***
В споре с женщиной прав не тот, кто прав, а прав тот, кто права.
***
Говорят, что 30% людей не могут освоить школьную программу. К счастью, я отношусь к оставшимся 20%.
***
Какая все-таки молодец моя жена. Пока я пол жизни мотался по морям – океанам, она сама растила детей, сама рожала, сама беременела.
***
Одесса. Один сосед спрашивает другого:
- Изя, ну и как Сарочка в постели?
- Нормально, помещается.
***
Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят.
Такое впечатление, что сидят и подслушивают.
***
- Вчера попросила соседа лампочку в спальне вкрутить.
- И шо?
- Нишо. Вкрутил и ушел. Сволочь.
***
Объявление на дверях отдела кадров Нафтогаза: "Приема на работу нет. Работа передается по наследству".
***
Не люблю работать до обеда, после обеда - ненавижу.
***
– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
– Нет. Я и за понедельник страшно устаю.
***
Самые пострадавшие от этой истории с мигрантами - белорусские пограничники. Их жизнь потеряла всякий смысл. Они не понимают, зачем ходят на работу...
***
— Хочу работать у тебя бухгалтером, каков график работы?
— Год усердно работаешь, делаешь все, что мы скажем, а три сидишь, отдыхаешь.
***
— Зря отказываешься, пельмени довольно приличные...
— Может пельмени и приличные, только приличные люди берут в кинотеатр попкорн.
***
Две приятельницы в кинотеатре:
— Четвертый раз смотрю этот фильм и скажу вам откровенно: сегодня актеры играют, как никогда!
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