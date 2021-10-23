Анекдоты недели - 326 — Мужчина, ну как мы можем взять вас на работу в банк, если у вас судимость? — Зато у меня пятилетний опыт работы с клиентами вашего банка.

Меня беспокоят мысли о завтрашнем дне!

Каким оно будет, это завтрашнее дно?..

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- Мам, я все съел!

- Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

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- Мой муж - моряк. Одиннадцать месяцев в году он в море и лишь месяц на берегу.

- О, представляю, как вы мучаетесь.

- Ничего страшного, он половину отпуска проводит у родителей.

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Не выкидывайте окурки с балкона. Людям в партере неприятно.

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В споре с женщиной прав не тот, кто прав, а прав тот, кто права.

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Говорят, что 30% людей не могут освоить школьную программу. К счастью, я отношусь к оставшимся 20%.

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Какая все-таки молодец моя жена. Пока я пол жизни мотался по морям – океанам, она сама растила детей, сама рожала, сама беременела.

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Одесса. Один сосед спрашивает другого:

- Изя, ну и как Сарочка в постели?

- Нормально, помещается.

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Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят.

Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

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- Вчера попросила соседа лампочку в спальне вкрутить.

- И шо?

- Нишо. Вкрутил и ушел. Сволочь.

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Объявление на дверях отдела кадров Нафтогаза: "Приема на работу нет. Работа передается по наследству".

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Не люблю работать до обеда, после обеда - ненавижу.

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– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?

– Нет. Я и за понедельник страшно устаю.

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Самые пострадавшие от этой истории с мигрантами - белорусские пограничники. Их жизнь потеряла всякий смысл. Они не понимают, зачем ходят на работу...

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— Хочу работать у тебя бухгалтером, каков график работы?

— Год усердно работаешь, делаешь все, что мы скажем, а три сидишь, отдыхаешь.

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— Зря отказываешься, пельмени довольно приличные...

— Может пельмени и приличные, только приличные люди берут в кинотеатр попкорн.

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Две приятельницы в кинотеатре:

— Четвертый раз смотрю этот фильм и скажу вам откровенно: сегодня актеры играют, как никогда!