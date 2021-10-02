Анекдоты недели - 323 Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих - телками?

В детском саду:

- Здравствуйте, я дедушка Ленин.

- Да ты псих какой-то!

- Не надо грубить. Я пришел за внучкой, за Леночкой.

***

— Ты где был?

— На свадьбе у Коляна… Ты не представляешь, как все напились!

— Ну почему же не представляю… Фату сними.

***

Дочь — родителям: Пожалуйста, когда придут просить моей руки, не падайте на колени с криком "Спаситель ты наш!!!", а просто скажите "Хорошо".

А то я так никогда замуж не выйду!

***

У окулиста:

- Какую букву я сейчас показываю?

- Вы сами-то где?

***

- Мам, купи мне новый смартфон!

- А старый?

- А старый купит планшет.

***

Если вы не знаете куда вложить деньги - мой карман всегда к вашим услугам.

***

- Люблю дам в теле, чтобы попа, так попа!

- Сэр Ньютон, мы не можем так написать!

- Ханжи! Хорошо, пишите: чем больше масса тела, тем больше сила притяжения.

***

- Вот скажи мне, поженимся, я буду котлеты готовить, стирать, убирать, за детьми смотреть, а ты что будешь делать?

- Котлеты есть.

- А из полезного что?

- Овощи.

***

Два рыбака рыбу ловят.

- На рыбалке главное терпение.

- С утра терплю, больше не могу, давай штопор!

***

Друзья! В эти непростые времена мы с вами должны держаться подальше друг от друга.

***

Сына фермера забрали в армию, он пишет письмо: мама, папа у меня все хорошо. Спим аж до 6 часов утра…

***

Мужик заходит в рыболовный магазин:

- Девушка, у вас приманки силиконовые?

- Мужчина! У меня все натуральное!

***

Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

***

Рыбаков оторвало на льдине и понесло в океан. МЧС сбросило им еду, одежду и аппаратуру. Так быстро и недорого создать дрейфующую полярную экспедицию ещё никому не удавалось.

***

Два рыбака рыбу ловят.

- На рыбалке главное терпение.

- С утра терплю, больше не могу, давай штопор!