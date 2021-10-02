Анекдоты недели - 323

В детском саду:
- Здравствуйте, я дедушка Ленин.
- Да ты псих какой-то!
- Не надо грубить. Я пришел за внучкой, за Леночкой.
***
— Ты где был?
— На свадьбе у Коляна… Ты не представляешь, как все напились!
— Ну почему же не представляю… Фату сними.
***
Дочь — родителям: Пожалуйста, когда придут просить моей руки, не падайте на колени с криком "Спаситель ты наш!!!", а просто скажите "Хорошо".
А то я так никогда замуж не выйду!
***
У окулиста:
- Какую букву я сейчас показываю?
- Вы сами-то где?
***
- Мам, купи мне новый смартфон!
- А старый?
- А старый купит планшет.
***
Если вы не знаете куда вложить деньги - мой карман всегда к вашим услугам.
***
- Люблю дам в теле, чтобы попа, так попа!
- Сэр Ньютон, мы не можем так написать!
- Ханжи! Хорошо, пишите: чем больше масса тела, тем больше сила притяжения.
***
- Вот скажи мне, поженимся, я буду котлеты готовить, стирать, убирать, за детьми смотреть, а ты что будешь делать?
- Котлеты есть.
- А из полезного что?
- Овощи.
***
Два рыбака рыбу ловят.
- На рыбалке главное терпение.
- С утра терплю, больше не могу, давай штопор!
***
Друзья! В эти непростые времена мы с вами должны держаться подальше друг от друга.
***
Сына фермера забрали в армию, он пишет письмо: мама, папа у меня все хорошо. Спим аж до 6 часов утра…
***
Мужик заходит в рыболовный магазин:
- Девушка, у вас приманки силиконовые?
- Мужчина! У меня все натуральное!
***
Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.
***
Рыбаков оторвало на льдине и понесло в океан. МЧС сбросило им еду, одежду и аппаратуру. Так быстро и недорого создать дрейфующую полярную экспедицию ещё никому не удавалось.
***
Два рыбака рыбу ловят.
- На рыбалке главное терпение.
- С утра терплю, больше не могу, давай штопор!
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