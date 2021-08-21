Анекдоты недели - 318

- Машенька, а у вас семья полная?
- Не, у нас только мама полная, а мы с папой – худые.
***
Мораль сказки "Колобок" - нужно жрать, пока горячее!
***
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
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— Коля, а если бы была женская армия, ты бы меня стал ждать 2 года?
— Галя, в такую армию я бы и сам пошел!
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Когда колобок увидел квадратную форму для выпечки, он понял, что убежать в этот раз не удастся.
***
— Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее!
— Один? Да их тут, блин, тысячи!
***
Ходят легенды, что если 5-6 водителей Жигулей соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут еще одну машину.
***
- Можно ли заниматься сексом сразу после прививки?
- Нельзя – сначала домой вернись!
***
- Похолодало. Пришлось вытянуть носки с лифчика и одеть на ноги…
***
В сети Оксана была женщиной умной, любила юморить. А еще ловко скрывала свой возвраст. А по паспорту была Лебедев Сергей Борисович 76 лет.
***
- Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх.
- Это мы тебя пьяного домой на лифте везли, придурок.
***
Вегетарианец – старое индейское слово, обозначающее «плохой охотник».
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Ужасная несправедливость – нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не дохнут.
***
Наташа не зря закончила курсы кройки и шитья – слышали бы вы как она кроет, когда отшивает.
***
- Здрасте, я ваша новая соседка Наташа. Я сегодня хочу оторваться на полную катушку – погулять, набухаться. Вы сегодня свободны?
- Дааа!!
- За кошечкой присмотрите?
***
Звоню куме:
- Ты не хочешь зайти ко мне на чай?
- Слушай, ты как-то странно произносишь слово «коньяк».
***
Для нашей женщины день рождения, как свадьба для цыганской лошади – голова в цветах, а задница в мыле.
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