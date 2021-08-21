Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1283

Анекдоты недели - 318

Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои подруги уронили меня три раза, пока несли до машины. Алкашки проклятые!

- Машенька, а у вас семья полная?

- Не, у нас только мама полная, а мы с папой – худые.

***

Мораль сказки "Колобок" - нужно жрать, пока горячее!

***

Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.

***

— Коля, а если бы была женская армия, ты бы меня стал ждать 2 года?

— Галя, в такую армию я бы и сам пошел!

***

Когда колобок увидел квадратную форму для выпечки, он понял, что убежать в этот раз не удастся.

***

— Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее!

— Один? Да их тут, блин, тысячи!

***

Ходят легенды, что если 5-6 водителей Жигулей соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут еще одну машину.

***

- Можно ли заниматься сексом сразу после прививки?

- Нельзя – сначала домой вернись!

***

- Похолодало. Пришлось вытянуть носки с лифчика и одеть на ноги…

***

В сети Оксана была женщиной умной, любила юморить. А еще ловко скрывала свой возвраст. А по паспорту была Лебедев Сергей Борисович 76 лет.

***

- Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх.

- Это мы тебя пьяного домой на лифте везли, придурок.

***

Вегетарианец – старое индейское слово, обозначающее «плохой охотник».

***

Ужасная несправедливость – нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не дохнут.

***

Наташа не зря закончила курсы кройки и шитья – слышали бы вы как она кроет, когда отшивает.

***

- Здрасте, я ваша новая соседка Наташа. Я сегодня хочу оторваться на полную катушку – погулять, набухаться. Вы сегодня свободны?

- Дааа!!

- За кошечкой присмотрите?

***

Звоню куме:

- Ты не хочешь зайти ко мне на чай?

- Слушай, ты как-то странно произносишь слово «коньяк».

***

Для нашей женщины день рождения, как свадьба для цыганской лошади – голова в цветах, а задница в мыле.

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