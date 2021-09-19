Гороскоп на октябрь 2021 для всех знаков Зодиака Месяц активности и новых дел.

Овен

Теоретически в этом месяце Овны смогут много чего осуществить: и обычные каждодневные дела выполнить, и план составить на ближайшие несколько месяцев, аж до Нового года... И важные документы вовремя сдать куда надо, и сделку организовать, и с семьей полезно провести время... А вот на практике все может сложиться немного по-другому. Точнее, до практики может дело и не дойти, столько у Овнов будет много поводов для пустых разговоров и переливания из пустого в порожнее...

Можно, конечно, во всем обвинить ретроградный Меркурий. Но лучше сосредоточиться на главном и спокойно заняться делами насущными. Двигаясь спокойно и поступательно, Овны плодотворно доберутся до середины месяца, а там все пойдет уже по накатанной.

Телец

Для Тельцов этот месяц обещает быть совсем нескучным и наполненным разными событиями. Меркурий внесет в их жизнь некую суматоху и неразбериху. В результате представители этого знака рискуют всерьез увлечься тем, на что ранее даже не обратили бы внимания. И как бы окружающие ни пытались втолковать им, что пора заниматься делом, а не всякой ерундой, Тельцы все равно будут стоять на своем.

В итоге октябрь покажется им увлекательным, поскольку Тельцы будут заняты тем, что им нравится, но назвать это времяпрепровождение продуктивным довольно сложно. Советую Тельцам смириться с этим и побыть немного в этом непривычном для них состоянии. Их столько всего будет отвлекать от основного, что трудно будет сосредоточиться хотя бы на пару часов. И так день за днем — весь октябрь. Но в двадцатых числах эта неразбериха начнет понемногу спадать... И к ноябрю Тельцы смогут сосредоточится и успокоиться.

Близнецы

Близнецам уже в начале октября будут приходить в голову интересные идеи, от которых ни в коем случае не стоит отмахиваться. Не менее перспективными для них окажутся знакомства. Новые люди, появившиеся в жизни Близнецов, вряд ли станут для них хорошими друзьями или любовью всей жизни, но в сферах карьеры, профессиональной деятельности или финансового благополучия они окажутся незаменимыми.

Кроме того, этот месяц обещает Близнецам успех на финансовом поприще. Главное, в этой погоне за финансовым благополучием не перестараться и не испортить со всеми отношения, особенно со своей половинкой.

Рак

Вопросы предназначения, смысла жизни и даже "всемирного заговора" начнут волновать Раков настолько, что они не только будут говорить об этом. Им захочется почитать, послушать знающих людей и даже записаться на какой-нибудь тренинг по самопознанию... Вопрос: стоит ли тратить на это так много времени?

С другой стороны, в ближайшие семь дней полезно заниматься обучением, быть открытыми новой информации и интересному новому общению. С наступлением прибывающей Луны Ракам нужно очнуться и заняться более прозаическими делами, при этом не стоит избегать физических нагрузок. В течение месяца, особенно по выходным, Ракам рекомендуется контролировать аппетит, поскольку может возникнуть желание употреблять пищу в неограниченных количествах.

В общем, нужно быть внимательными к себе и время от времени тестировать себя на адекватность. При желании и настойчивости Ракам в этом месяце будет легче, чем обычно, избавиться от вредных привычек — это стоит учесть и использовать.

Лев

Львам будет непросто уговорить себя быть в этом месяце неторопливыми и толерантными. На самом деле им и не надо этого делать. Оставайтесь собой! Свое берите сразу, не позволяйте никому им овладеть. Неважно, чего это может коснуться: идей, материальных благ, работы, места под солнцем или отношений с близкими людьми.

С самого начала месяца Львы ощутят, как обострится конкуренция и агрессивность вокруг них, поэтому им нужно будет быть готовыми защищать себя и тех, кто им дорог. Если поддаться общим тенденциям ретроградности и пассивности, витать в облаках и спокойно ждать, когда все случится само собой, этого не только не произойдет, но можно и лишиться того, что уже есть. Львам необходимо быть цепкими, общительными и приспосабливаемыми к текущим обстоятельствам.

Особое место в октябре может занять хобби или особое увлечение Львов. Им захочется львиную долю своего времени уделить этим своим занятиям. Здесь главное — не бросаться в омут с головой. Но и ограничивать себя чересчур тоже не стоит — найдите золотую середину.

Дева

Девам в октябре будет непросто собраться с мыслями и сосредоточенно выполнять свои рабочие обязанности. Причиной тому послужат отвлекающие разговоры и неожиданные домашние новости, способные перевернуть верх дном их рабочий график. И все же от своих планов звезды рекомендуют не отказываться. Это не решит всех проблем представителей этого знака, но поможет им не запутаться окончательно.

На самом деле в первые семь дней октября ничто так не будет волновать Дев, как их семья и домашнее обустройство. Даже если им и в выходные придется выходить на работу, они все равно сделают все возможное, чтобы вернуться домой пораньше и уделить время родным. В середине месяца Девы смогут обрести баланс и почувствуют себя лучше. А ближе к началу ноября их ожидают бонусы и подарки. Вселенная наградит тех Дев, которые проявляли старание и милосердие.

Весы

Весы в этом месяце увидят соблазн добиваться своих целей немыслимыми способами. К примеру, для них не составит особого труда давить на жалость, манипулировать людьми и привирать, если понадобится. Тем более "ковидная" тема и карантин открывают для этого массу возможностей. Возможно, Весам покажется, что игра стоит свеч и для всех хорошим не будешь, но все же должна быть какая-то грань, за которую они под любым предлогом не должны заходить.

Удачное время для Весов наступит в третьей декаде месяца. Особое внимание Весам нужно обратить на реальное состояние своего здоровья. Не надо все время думать и говорить о болезнях, не надо бояться и все будет хорошо.

Скорпион

Скорпионы могут познакомиться с полезными и приятными людьми, и знакомства эти будут иметь больше романтический подтекст, нежели деловой. Тем не менее не стоит сразу же возлагать на новых людей большие надежды, мысленно отправляясь с ними в ЗАГС и придумывая имена будущим детям. Важно ценить текущий момент. Если с человеком приятно здесь и сейчас, зачем забегать далеко в будущее? Что касается финансов, то Скорпионам нужно и здесь больше внимания уделить новым возможностям и онлайну.

Стрелец

Уже в начале месяца их дела плавно и неторопливо войдут в нужное русло и будут постепенно набирать обороты. Середина месяца будет для Стрельцов напряженной, но удачной. А в двадцатых числах их ожидает ускорение и развитие тех дел, которые уже давно в запуске. В личной и семейной жизни Стрельцам нужно помнить об обмене — и не только принимать любовь и заботу, но и отдавать ее щедро и осознанно. Отдельного внимания Стрельцов потребует их половинка. И женщинам, и мужчинам нужно постараться услышать своего супруга или супругу и пойти им навстречу. С другой стороны, не стоит позволять залазить себе на голову. А если половинки нет, то это хорошее время ее найти.

Козерог

Повышение по службе, увеличение зарплаты и гонораров, получение прибыли от дивидендов, возвращение долгов — все это щедрой рекой польется в карманы Козерогов. Те же процессы будут происходить и в личной жизни. Козероги могут рассчитывать на поддержку родных и близких, проявление внимания с их стороны и знаки искренней любви и понимания.

Самыми удачными днями станет для них время прибывающей Луны — вторая и третья недели октября. Есть и вторая сторона медали — Козерогам нужно внимательнее, чем обычно, следить за своим питанием. Если они хотят поправиться, то в октябре у них получится это с легкостью. А если как раз, наоборот, надо контролировать себя и сдерживаться.

Водолей

Октябрь поставит Водолеев на распутье. Хотят они этого или нет, им придется выбирать. Велика вероятность, что выбор придется делать сразу по всем фронтам. Во-первых, им не нужно спешить. Раньше 18 октября окончательных решений принимать не стоит. Потом нужно все взвесить и за два-три дня перегруппироваться и начинать двигаться в выбранном направлении.

Даже если октябрь пройдет так бурно, что ноябрь придется начинать с чистого листа, Водолеи справятся с этой задачей. Слабое место во всех этих событиях — здоровье. Но если выкроить время для отдыха, то организм устоит перед стрессами этого периода.

Рыбы

У Рыб в этом месяце настроение будет меняться вместе с погодой. Но не стоит расстраиваться — через некоторое время все опять вернется на круги своя, и Рыбы начнут снова оптимистично смотреть на мир. Так этот месяц и пройдет для них циклично, в своем собственном ритме. Если Рыбы не станут нервничать и комплексовать по этому поводу, прислушаются к себе и не пойдут на поводу у окружения, то эти волны энергий пойдут им на пользу. Вкалывать на работе и перетруждаться им не захочется, и основное внимание Рыбы сосредоточат на доме и личных отношениях.

На работе их вряд ли ожидает что-нибудь слишком значимое, а вот семья останется довольна.