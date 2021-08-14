Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12107

Анекдоты недели - 317

Научите меня галстук завязывать, а то я уже пять мужиков задушила.

Трудовик подменяет физрука: "Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки."

***

Накатила осень? Накати и ты!

***

- Все свои сбережения трачу на путешествия.

- Опять маршрутка подорожала?

***

Вот и снова пришло то время года, когда шапка будет решать какая у тебя будет прическа.

***

- Как вы провели лето?

- Быстро так: шмяк, и осень!

***

Зима кричит: водки… холодно! Весна требует - шампанского! Лето: пивка, да похолодней! И только осень подойдёт тихо, положит руку на плечо и вкрадчиво скажет - ну что, нокспрей, фервекс и аспирин?

***

Деревня. Свекровь утром:

- Невестушка, а ты покормила скотинку?

- Нет, мама, еще спит ваш сыночек!

***

Жена мужу:

- Да ты же ненавидишь всех моих родственников!

- Ничего подобного, я их очень даже люблю. Вот подтверждение - я люблю ТВОЮ свекровь намного сильнее, чем СВОЮ тещу.

***

Совет начинающему автомобилисту. - Если вы начали замечать много девушек в коротких юбках, значит наступила весна и пора поменять резину.

***

Совет дня: Мужчины помните! Обвиняя женщину в том, чего она не совершала, вы подаете ей идею!

***

Хитрая Софья Абрамовна убедила своего Яшу, что главный в доме тот, кто моет посуду.

***

Секреты китайской кухни: если блюдо укусило вас, значит оно свежее.

***

Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

***

Сегодня такая погода, что подумываю: а не сделать ли мне окрошку… на водке?

***

Коньяк расширяет сосуды, а водка – связи.

***

У женщин все просто: длинные волосы надо подстричь, короткие – нарастить, кудрявые выровнять, ровные завить.

***

- Дайте мне бутылку водки.

- С собой?

- Нет, без вас.

***

Прошу прощения за все сообщения, отправленные мной на этих выходных. Алкоголь взломал мой аккаунт.

***

Мужикам на заметку: погладить жену проще, чем погладить рубашку и брюки!

Досуг Анекдоты Курьезы Шутки Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Анекдоты недели - 315
11.09.2021 12:12

Анекдоты недели - 315

Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят: "Жениха надо иметь с собой". Объясните мне еще раз,...

Анекдоты недели - 314
04.09.2021 12:12

Анекдоты недели - 314

Один выстрел в ногу заменяет три часа воспитательной беседы....

Анекдоты недели - 313
28.08.2021 12:12

Анекдоты недели - 313

Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре....

Анекдоты недели - 312
21.08.2021 12:12

Анекдоты недели - 312

Легко догадаться, что "Красная Шапочка" - иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не наоборот…...

Анекдоты недели - 311
14.08.2021 12:12

Анекдоты недели - 311

Закарпатский спортсмен Иван Дранча принес своей сборной золотую медаль. Где он ее взял – никто не знает....

view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
Вчера 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
Вчера 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.