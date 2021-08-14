Анекдоты недели - 317 Научите меня галстук завязывать, а то я уже пять мужиков задушила.

Трудовик подменяет физрука: "Дети, берите лыжи, будем делать из них табуретки."

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Накатила осень? Накати и ты!

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- Все свои сбережения трачу на путешествия.

- Опять маршрутка подорожала?

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Вот и снова пришло то время года, когда шапка будет решать какая у тебя будет прическа.

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- Как вы провели лето?

- Быстро так: шмяк, и осень!

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Зима кричит: водки… холодно! Весна требует - шампанского! Лето: пивка, да похолодней! И только осень подойдёт тихо, положит руку на плечо и вкрадчиво скажет - ну что, нокспрей, фервекс и аспирин?

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Деревня. Свекровь утром:

- Невестушка, а ты покормила скотинку?

- Нет, мама, еще спит ваш сыночек!

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Жена мужу:

- Да ты же ненавидишь всех моих родственников!

- Ничего подобного, я их очень даже люблю. Вот подтверждение - я люблю ТВОЮ свекровь намного сильнее, чем СВОЮ тещу.

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Совет начинающему автомобилисту. - Если вы начали замечать много девушек в коротких юбках, значит наступила весна и пора поменять резину.

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Совет дня: Мужчины помните! Обвиняя женщину в том, чего она не совершала, вы подаете ей идею!

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Хитрая Софья Абрамовна убедила своего Яшу, что главный в доме тот, кто моет посуду.

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Секреты китайской кухни: если блюдо укусило вас, значит оно свежее.

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Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не курить возле бензоколонки.

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Сегодня такая погода, что подумываю: а не сделать ли мне окрошку… на водке?

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Коньяк расширяет сосуды, а водка – связи.

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У женщин все просто: длинные волосы надо подстричь, короткие – нарастить, кудрявые выровнять, ровные завить.

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- Дайте мне бутылку водки.

- С собой?

- Нет, без вас.

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Прошу прощения за все сообщения, отправленные мной на этих выходных. Алкоголь взломал мой аккаунт.

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Мужикам на заметку: погладить жену проще, чем погладить рубашку и брюки!