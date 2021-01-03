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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:39195

Когда ждать окончания пандемии: прогнозы специалиста

Иммунолог рассказал, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской прогнозирует падение заболеваемости коронавирусом из-за формирования коллективного иммунитета в Украине к лету и отсутствие новой вспышки заболевания осенью. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью - вообще уже не будет новой вспышки", - сказал он.

Донской отметил, что осенью возможны небольшие региональные вспышки коронавируса в Украине, но не более того.

Он прогнозирует, что пандемия во всем мире закончится в конце 2021 года.

"2021 год станет разным "годом окончания пандемии": для стран, которые ввели массовое прививки - это будет "год окончания пандемии и сохранения жизней", а для стран, которые получат естественным образом этот иммунитет, - это будет также "год окончания пандемии", но без сохранения жизней", - добавил он.

Иммунолог надеется, что пандемия коронавируса простимулирует инвестиции в исследования вирусологии и микробиологии, поскольку именно такие исследования обезопасят человечество от подобных случаев в будущем.

Общество Вакцинация Коллективный иммунитет Коронавирус

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