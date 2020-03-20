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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Италии заблокировали популярную соцсеть из-за смерти ребенка

Власти Италии запустили расследование по факту смерти 10-летней девочки, которая решила попробовать опасный челлендж с TikTok. Кроме того, в стране были временно заблокированы аккаунты тех пользователей, чей возраст не удалось подтвердить - по правилам соцсети, ее участникам должно быть, как минимум 13 лет.

Итальянские регуляторы распорядились о частичной блокировке социальной сети TikTok после трагической гибели ребенка. Ведомство страны по защите персональных данных (GDPD) потребовало ограничить доступ к аккаунтам итальянских пользователей, «чей возраст не может быть установлен с полной уверенностью», до 15 февраля.

10-летняя девочка скончалась в больнице Палермо после участия в опасном челлендже с удушением. Она была обнаружена в ванной комнате с телефоном в руке, который был конфискован местной полицией.

Компания TikTok, которая принадлежит китайскому бренду ByteDance, заявила о том, что не смогла обнаружить на своей платформе контент, который мог побудить ребенка повторить смертельный челлендж, но пообещала содействовать правоохранительным органам по данному вопросу.

Согласно правилам TikTok, пользователю этой социальной сети должно быть не менее 13 лет, чтобы он мог записывать видео и смотреть чужой контент. Однако, этот запрет можно обойти путем указания неправильной даты рождения. 

Ранее доктора уже предупреждали об опасностях челленджа, в рамках которого подростки частично перекрывают себе доступ к кислороду. О том, что погибшая девочка решила попробовать опасное развлечение на себе, рассказала ее младшая сестра.

«Мы ни о чем не знали. Мы не знали, что она участвует в этом. Мы знали, что наша дочь сидит в TikTok ради танцев, смотрит такие видео. Но мне даже в голову не приходили такие ужасы», - заявил отец умер ребенка.

Действия итальянского регулятора озвучила в своем Twitter-аккаунте Лисия Ронзули, президент Комиссии по делам детей и подростков.

«Безопасность несовершеннолетних должна быть обеспечена любой ценой. Нельзя допустить, чтобы социальная сеть способствовала гибели, как это произошло в Палермо», - сообщила Ронзули.

Важно отметить, что орган по защите персональных данных Италии подал на TikTok в суд в декабре прошлого года, обвинив его в «небрежности по защите детей». В заявлении ведомства говорится, что обойти существующие в социальной сети ограничение не составляет никакого труда.

«Запрет на регистрацию в TikTok для детей до 13 лет легко обойти, указав ложную дату рождения. Таким образом, TikTok не препятствует регистрации детей и не проверяет соблюдение итальянского законодательства о конфиденциальности - в Италии для регистрации ребенка младше 14 лет в социальной сети требуется согласие, которое должно быть санкционировано родителями или опекунами», - следует из декабрьского документа.

Теперь же социальная сеть обязана выполнить требования регулятора к 15 февраля, чтобы наложенные ограничения были сняты. При этом орган не уточнил, что именно должен сделать TikTok, чтобы предотвратить регистрацию детей до 13 лет на своей платформе.

Теперь на повестке дня руководства социальной сети будет стоять вопрос о том, как настроить верификацию возраста в приложении, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B & C Agency Марк Шерман.

«Возможно, будут обсуждаться любые формы родительского контроля и более строго надзора со стороны регулятора, например, выборочных проверок. Глобальные технологические компании обладают большим объемом информации и опытом работы с пользователями, поэтому все будет зависеть от того, насколько сильным будет давление со стороны регуляторов в плане разработки правил регистрации новых пользователей», - заявил эксперт.

По словам Шермана, сейчас можно наблюдать общий тренд на усиление контроля за тем, что происходит в мессенджерах, поэтому можно предположить и появление алгоритмов, запрещающие появление опасных для жизни челленджей.

Источник: portaltele.com.ua

Право TikTok Челлендж

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