Гідравлічні випробування або як воювати за втрачене майно Вулканічні виверження асфальтного покриття та бруківки з багнюкою на фоні вируючого фонтану – давно типове явище для столиці, хоча і у регіонах вже можна зустріти подібні приклади.

Рівень зношеності трубопроводів та комунікаційних мереж дуже високий, а тому громадяни та бізнес ризикують «попасти» під гарячу руку щодня.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», тривалий час місцеві виконавці послуг з теплопостачання (теплоенерго та теплокомуненерго) виходили «сухими» від наслідків поривів.

Яскравими юридичними відмазками, які рятують виконавців послуг із теплопостачання від відповідальності були аргументи на користь того, що:

1) голови ЖБК та ОСББ на території, де мало місце аварійне пошкодження під підпис були попередженні про проведення гідравлічних випробувань та зобов’язанні були вжити заходів для уникнення майнових пошкоджень;

2) у порушення ч. 2 ст. 21 Закону України «Про автомобільний транспорт» власники (користувачі) транспортних засобів самовільно залишили автомобілі в охоронних зонах теплових мереж;

Щоб повоювати із теплоенерго (теплокомуненерго) потрібно довести, що у його обов’язки входить не тільки здійснення гідравлічних випробувань тепломереж, але і контроль за їхнім станом, враховуючи строки зносу.

У таких випадках слід пам’ятати, що Порядок проведення випробувань джерел теплової енергії регулюється нормами Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» від 14.02.2007 № 71 та нормами Наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду».

Графік проведення гідравлічних випробувань складається виконавцем послуг та затверджується органом місцевого самоврядування заздалегідь.

Також з термінами гідравлічних випробувань тепломереж, які визначено графіком, узгоджуються інші роботи: графіки проведення ремонтів та роботи основного обладнання теплоджерел; графіки проведення планових ремонтів обладнання теплових мереж.

Згідно з п. 6.3.7 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених, організацією, що експлуатує теплову мережу, має бути забезпечено справність огороджувальних конструкцій, що перешкоджають доступу сторонніх осіб до устаткування і до запірно-регулювальної арматури, та здійснено контроль за підтриманням в належному стані шляхів доступу до об`єктів мережі, а також за дорожніми покриттями і плануванням поверхонь над підземними спорудами.

Тобто, у діях (бездіяльності) виконавця послуг існує причино-наслідковий зв`язок між поривом та завданою шкодою.

Детальніше про це читайте у статті «Вибух водогону на зовнішній тепловій мережі або як захистити пошкоджене майно»