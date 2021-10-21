Микола Нога поїхав за кордон? Микола Нога поїхав за кордон?

Минулої п’ятниці з власних джерел отримав інформацію про те, що Микола НОГА, міський голова м. Шостки, що на Сумщині, збирається поїхати за кордон. Мета поїздки – невідома.

Щоб дізнатися про мету поїздки та в яку країну, почав цікавитися про це в осіб, які наближені до Миколи НОГИ. Проте, почувши від мене таку інформацію «наближенці» відхрещувалися, що вперше про це чують.

Сьогодні, у понеділок, апаратну нараду, яку зазвичай проводить особисто Микола НОГА, проводила Олена КРАВЧЕНКО, керуюча справами виконкому Шосткинської міської ради.

Хто ж тоді заміщує Миколу НОГУ? Невже Олена КРАВЧЕНКО?

Нагадаю, що у Миколу НОГИ є когорта заступників: Марина ХАРЛАМОВА, Ярослав СЧАСТЛИВЦЕВ, Віталій МОГИЛЬНИЙ, Оксана ШАПОВАЛ.

Доречним буде запитання: навіщо тоді заступники мера, якщо його обов’язки, у разі його відсутності, виконує Олена КРАВЧЕНКО?

Прошу посадовців виконкому Шосткинської міської ради повідомити громаді про сьогоденне перебування Миколи НОГИ. Громада повинна знати про місце перебування її очільника.

Чи це поїздка у справах громади, чи це особисті справи? А може то відпустка на порозі зими?

Шановні громадяни, яка ваша думка з цього приводу?