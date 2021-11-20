Плата за МЗК і чому її треба платити Споживачі часто дивуються отриманим платіжкам за опалення місць загального користування, будинок яких відключений від теплової мережі.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», погодження міською комісією з розгляду питань, пов’язаних із відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання проекту на переобладнання квартири індивідуальним газовим котлом ще зовсім не означає для споживача, що він (вона) не буде (будуть) у майбутньому отримувати рахунки за послуги теплопостачання, рахунки за опалення місць загального користування у будинку, які надавалися виконавцем послуги з централізованого опалення.

Зазвичай на адресу споживача продовжують надходити рахунки за абонентське обслуговування, за опалення місць загального користування та рахунки за функціонування внутрішньо будинкової системи опалення, незважаючи на те, що у багатоквартирному будинку труби постачання теплової енергії та батареї опалення відрізані та належним чином відомості про це заактовано у присутності та за підписом не лише споживача, але й і представника виконавця послуг із централізованого теплопостачання.

Основними аргументами тепловиків на користь сплати споживачами вищеперерахованих нарахувань є те, що:

1) у житловому будинку, в якому розміщена квартира та у якій проживає cпоживач, обладнано приладом обліку теплової енергії, який на теперішній час знаходиться в технічно справному стані та є комерційним;

2) обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньо будинкових систем опалення та гарячого водопостачання розподіляється на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання;

3) власники житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, які у встановленому порядку відключені від системи централізованого опалення та постачання гарячої води, є співвласниками багатоквартирних будинків, тому вони несуть зобов`язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, у тому числі і витрати на теплову енергію, витрачену для опалення місць загального користування та функціонування внутрішньо будинкових систем опалення та гарячого водопостачання;

4) чинними нормативно-правовими актами не передбачено звільнення споживачів від їх обов`язку оплати теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування, у разі відсутності окремих опалювальних приладів, оскільки система опалення складається не лише з приладів опалення, а й з трубопроводів та арматури;

5) обсяги споживання теплової енергії за опалення місць загального користування та за забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення є складовими загально спожитого будівлею обсягу теплової енергії і не є додатково визначеними обсягами споживання теплової енергії;

6) законодавство не передбачає обстеження місць загального користування та внутрішньобудинкової систем опалення будинку задля визначення обсягів теплової енергії, витраченої на їх опалення та забезпечення їх функціонування. Визначений нормативно-правовими актами порядок розподілу теплової енергії взагалі не залежить від наявності чи відсутності приладів опалення у місцях загального користування будинку. Плата за абонентське обслуговування входить до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором, та підлягає відшкодуванню з усіх співвласників багатоквартирних будинків, незалежно від того, чи підключено їх приміщення до систем теплопостачання виконавця комунальної послуги.

Перераховані аргументи тепловиків знайшли підтримку у судах.

Єдиною «шпаринкою», яка дозволяла споживачам теоретично уникнити плати за опалення місць загального користування були положення Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018р. № 315.

Згідно змісту даної Методики вона не врегульовувала питання стосовно витрат теплової енергії розподільчими трубопроводами систем опалення, що прокладені у підвалі або на горищі у будинку.

На жаль, суди не беруть вищезазначені положення до уваги, жодним чином не пояснивши це.

Тому, від’єднавшись від централізованої системи опалення або переобладнавши житло під опаленням котлом, споживач залишається заручником плати за місця загального користування.

Детальніше про це читайте у статті «Від’єднався – плати за опалення»