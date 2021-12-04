Вимір в одиницях енергії або ще які "сюрпризи" підготував законодавець 02 листопада 2021 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природнього газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».

Закон в цілому стосується сфери теплопостачання та окремих аспектів постачанню газу приватними компаніями.

Як пише сайт " Комунальний Лоєр ", даний нормативний акт необхідний для «приведення параметрів природнього газу внутрішнього ринку до його параметрів на митному кордоні з країнами Європейського Соєзу», тобто вважаймо, що це ще один євроінтеграційний закон.

Закон не покладає на споживача жодних обов’язків, проте дещо його «заплутує», оскільки у платіжках будуть додатково виписуватися обсяги спожитої теплової енергії у кіловат годинах.

Крім того, закон оперує такими поняттями, як число Воббе, точка роси за вологою та точка роси за вуглеводнями, вміст азоту, сірки, що не є достатньо зрозумілими для споживача, і у випадку, коли постачальників газу зобов’яжуть у електронних кабінетах споживачам надавати таку інформацію, то яка необхідність розкриття вищезазначеної інформації для побутового споживача і для яких цілей розкривається ця інформація законодавець не пояснює.

У Законі прописуються стандартні умови для визначення об’єму газу та стандартні умови визначення теплоти згорання.

Об’єм - абсолютний тиск 101,325 кілопаскаля (кПа), температура - 0 градусів за Цельсієм.

Теплота згоряння 101,325 кілопаскаля (кПа), температура згоряння - 25 градусів за Цельсієм, температура вимірювання - 0 градусів за Цельсієм.

Яким чином дана інформація для споживача є корисною та практичною, Закон також ніяк не пояснює.

За своїм змістом Закон дещо є дискримінаційним. Змінами, якими вносяться цим актом до інших законів запроваджуються «особливості постачання природнього газу» для побутових споживачів, бюджетних установ, закладів охорони державного та комунального сектору, оминаючи умисно або з недбалості державні та комунальні унітарні підприємства, державні комерційні підприємства, для яких також потрібне регулювання зі своїми «особливостями».

Внесеними змінами законодавець суперечить сам собі, бо приймаючи зміни до Закону України «Про ринок природного газу», закон не стає «ринковим».

Серед «позитиву» Закону є:

запровадження технічного регламенту для визначення фізико-хімічних показників природнього газу; вводиться в обіг документ під назвою «маршрут переміщення природнього газу»; передбачаються конкурсні пропозиції для обрання «постачальника останньої надії» (демонополізація НАК НАФТОГАЗу).

Перераховані документи скоріше будуть корисними для адвокатів.